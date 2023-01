Guai fisici in casa Lazio per Luis Alberto e Mario Gila. Il centrocampista ha un problema al collaterale del ginocchio sinistro. Per questo non si è allenato in gruppo dopo Natale. ha provato in campo ieri e stamattina, ma ci vuole cautela per evitare di peggiorare la situazione. Quasi impossibile domani vederlo in campo a Lecce domani, anche a partita in corso.



Per il difensore invece si tratta di un problema più recente. Ha subito un duro colpo al piede nell'allenamento prima di Capodanno e ora ha un ematoma che gli provoca dolore. Sono state escluse fratture ma per domani al Via del Mare non ce la farà.