Rifinitura a Formello questa mattina per la Lazio. Sarri ha fatto le prove generali di formazione, anche se sono almeno 3 i dubbi che saranno sciolti solo a ridosso del match di domani contro la Juventus.



Il primo riguarda l'attacco: Immobile si candida per tornare dal 1' minuto, ma oggi Felipe Anderson è stato provato ancora come falso 9. A centrocampo è corsa a tre. Luis Alberto e Vecino non sono al meglio della forma. Ecco quindi che prende quota l'idea Basic, il cui impatto nel second tempo contro il Monza è stato accolto molto positivamente dal mister toscano. Dalla difesa invece arriva la sorpresa principale. Lazzari è indisponibile per il problema al polpaccio accusato contro il Monza, Patric è alle prese con un'infiammazione al ginocchio e Hysaj ieri non si è allenato. Oggi era regolarmente al lavoro con i compagni, ma se il terzino albanese non dovesse dare le giuste garanzie, il tecnico biancoceleste sta pensando di spostare Mario Gila a destra. La sua velocità potrebbe infatti rivelarsi utile per contenere Kostic, ma al momento si tratta solo di un'ipotesi. Dall'altro lato Marusic dovrebbe essere sicuro del posto. Radu rischia di dover saltare la trasferta per colpa di un attacco influenzale. Romagnoli e Casale sono invece confermatissimi davanti a Provedel. Fuori al 100% invece Mattia Zaccagni, anche oggi assente.