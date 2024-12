Lazio, Provedel a caccia di riscatto. E intanto Mandas scalpita alle sue spalle

Getty Images

Una sconfitta con 6 gol di scarto pesa parecchio. Per un portiere ancora di più. Domani a Lecceè chiamato a un segnale di riscatto insieme a tutta ladopo il pesante ko interno subito lunedì sera contro l'Inter. Non che l'estremo difiensore biancoceleste abbia avuto colpe particolari combinando disastri sulle reti incassate. Secondo i più critici poteva far meglio sul quinto e sesto gol, ma le conclusioni - questa la tesi di chi invece prende le difese del numero 94 - degli attaccanti nerazzurri erano da distanza ravvicinata e sarebbe servito davvero un miracolo. Le sue colpe quindi, se così si possono chiamare, sono comunque da condividere con il resto della squadra e con una difesa tutt'altro che granitica nell'ultima gara.

Il Messaggero oggi però sottolinea come Provedel già dall'anno scorso siaDopo l'exploit del primo anno, quando con Sarri in panchina la squadra arrivò al secondo posto totalizzando 21 clean sheet, già nella passata stagione non è riuscito a ripetersi agli stessi livelli, concedendo qualche imprecisione di troppo. E quest'anno la storia non è cambiata. Non ha commesso errori gravi né papere, ma secondo molti è mancato più di una volta il suo guizzo decisivo per salvare la situazione. Tanto in uscita, quanto tra i pali insomma Provedel sembra diventato da un po' di tempo un portiere normale e non una saracinesca, come apparso due stagioni fa. Ecco perchéIl ruolo da titolare del classe '94 biancoceleste non è mai stato davvero in discussione da quando, ad agosto 2022, ha preso il posto di Maximiano in quel Lazio-Bologna divenuto una sliding door della sua carriera. Il giovane greco, autore di buone prestazioni l'anno scorso quando lo ha sostituito per infortunio, nei piani della società diventerà il futuro primo poritere, ma per ora resta il secondo. Se però i dubbi non verranno scacciati via da Provedel sul campo, non è detto che le gerarchie non possano cambiare.