Lazio, ripresa a Formello: Sarri spera di recuperare due uomini per il Milan

Tommaso Fefè

Smaltire presto le scorie di Firenze e concentrarsi sul Milan. Questo l'imperativo in casa Lazio che oggi si è ritrovata a Formello dopo il ko di ieri (il decimo in campionato) al Franchi e una nuova valanga di critiche per tutti, allenatore compreso, per un'altra prestazione deludente. Consueto lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato e sgambata sul campo per gli altri. Domani prevista una giornata di riposo; giovedì le prove tattiche e venerdì all'Olimpico la sfida ai rossoneri, per la quale Sarri spera di recuperare gli ultimi rimasti in infermeria.



Patric ha ancora dolore alla caviglia e questo gli impedisce di correre bene. Sta svolgendo il protocollo di recupero, ma resta in dubbio per la partita contro gli uomini dell'ex Pioli. Poche certezze anche per Rovella. L'allenatore biancoceleste vorrebbe provare ad averlo almeno in panchina, ma l'infiammazione dovuta alla pubalgia non è ancora sparita del tutto. Nei piani dovrebbe rientrare in gruppo nei prossimi giorni, ma la sua situazione resta sotto osservazione. Contro il Milan tornerà invece regolarmente a disposizione Mario Gila, dopo aver scontato la squalifica per il rosso rimediato a Torino nel recupero della 21esima giornata, giovedì scorso. Questi due giorni saranno importanti inoltre per Vecino e Zaccagni, tornati in campo a Firenze dopo i rispettivi infortuni e ora alla ricerca del ritmo partita da ritrovare.