Lazio, rischio beffa per il Flaminio: la Roma Nuoto può avere l'ok al suo progetto

GETTY

rischia di essere beffato dallaper lo stadio. A scriverlo oggi è Repubblica, che fa il punto della situazione. Il presidente dellaha mostrato in via ufficiosa un rendering del suo progetto per la ristrutturazione dell'impianto per farlo tornare la casa dei biancocelesti. Una documentazione ufficiale però in Campidoglio non è ancora arrivata per avviare una conferenza dei servizi e discutere quindi la fattibilità dell'opera e il pubblico interesse. Viceversa la Roma Nuoto, mesi fa ha vinto il ricorso e ha visto riammettere dal tribunale d'appello il proprio progetto inizialmente non preso in considerazione del Comune (durante la precedente amministrazione, ndr), ha già presentato il proprio piano di rifacimento dell'impianto.

Una piscina olimpionica, piste per il pattinaggio sul ghiaccio e campi da padel sotto il terreno di gioco sono il nocciolo principale dell'opera che la Roma Nuoto vorrebbe realizzare per rimettere in funzione il Flaminio, ad oggi in stato di abbandono. Il Campidoglio si è dichiarato disponibile ad ascoltare qualunque proposta perché l'obiettivo della giunta Gualtieri è di restituire alla cittadinanza l'impianto. E ache se riceverà l'ok dalla conferenza dei servizi potrà iniziare il proprio iter. Già entro il 20 ottobre potrebbe quindi arrivare il voto favorevole del Comune e dare il via all'opera, mettendo definitivamente fuori gioco la Lazio