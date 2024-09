Lazio, Lotito: "Provedel? Nessun caso, i due portieri sono forti. Rivoluzione in rosa? Noi non andiamo dietro ai nomi"

Getty Images

In un'intervista concessa a margine di una delle sedute a cui ha preso parte in Senato il presidente della Lazio,è tornato a parlare dei problemi e dei casi rimasti aperti a partire dalla polemica accesissima coi tifosi per il caro-biglietti e passando per il dualismo fra Provedel e Mandas."La Curva a 40 euro? Si poteva acquistare l’abbonamento a costo basso, è stato fatto apposta per invogliare le persone a venire allo stadio. Abbiamo dato la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti a cifre molto basse, in alcuni casi sono 10-12 euro, la campagna l’abbiamo riaperta tre volte.

- "Non si tratta di essere vicini o lontani dal progetto. Stiamo predisponendo tutta la documentazione idonea e adatta per far capire l’importanza di questa scelta per Roma a favore della Lazio. Vogliamo salvaguardare la qualità architettonica dello stadio cercando di adeguarlo a quelle che sono le necessità effettive attuali""Non si fissano, si centrano. Bisogna che tutti remino verso la stessa parte, che tutti lavorino e mi sembra che stiamo creando le condizioni affinché ciò accada":"Provede? Non c’è nessun caso. Nella squadra abbiamo due portieri, lui e Mandas hanno dimostrato tutto il loro valore"

"La Lazio sicuramente aveva bisogno di un rinnovamento, di una rivisitazione delle persone. Fondamentale era creare un gruppo unito, umile, dotato di ferocia agonistica e fame. Solo persone che considerano la Lazio come un punto di arrivo possono farne parte. Lo scorso anno la squadra non è andata in Champions, perché? Perché ha perso contro squadre alla sua portata. C’è stato un calo di concentrazione e di spirito di gruppo. Non accadano più"."Se c’è una cosa che non funziona si cambia, per questo sono stati cambiati gli interpreti. Noi non andiamo dietro ai nomi"