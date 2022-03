La Lazio riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti a Formello. Sarri inizierà a preparare il derby di domenica e dovrà fare i conti con le assenze. Zaccagni è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Rientrerà però Marusic. E viste le non perfette condizioni di Radu sarà proprio il montenegrino a tamponare il problema sulle corsie difensive.



Lazzari è tornato in campo contro il Venezia nel finale di partita. Si valuteranno in settimana le sue condizioni per provare a schierarlo dal 1' nella stracittadina. Pronti altrimenti Hysaj o Patric. In mezzo al campo invece si punta a recuperare Cataldi assente da ormai dieci giorni per un problema muscolare. Il resto della rosa sarà invece regolarmente a disposizione a partire da oggi alle 15:00.