Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato al termine della gara vinta contro lo Spezia in trasferta:



"Esclusi i primi 10 minuti, siamo riusciti a prendere il centro del ring e abbiamo avuto anche dei momenti di qualità, rischiando nulla nei rimanenti ottanta. L'ambiente era caldo, il terreno di gioco più piccolo del normale, poteva essere difficile. Sembrano pochi tre metri, ma vanno moltiplicati per 105 e fate voi quanti metri quadrati in meno ci sono. In un campo come questo, ti sembra di poter inquadrare la porta da qualsiasi posizione".



SOFFRIRE - "Abbiamo acquisito una capacità di sofferenza, di resistenza nei momenti in cui c'è da chiudersi, perché non si può sempre attaccare, ci sono anche gli avversari. Questo è segno di maturità".



SECONDO POSTO - "Basta vedere la classifica di nove partite fa per capire come possono cambiare le cose. C'è ancora da lottare, da andare avanti partita per partita, lo dico sempre ai miei ragazzi. Incazzato? Ultimi cinque minuti, due palle gol per loro, il modo lo trovo sempre".



NAPOLI-MILAN - "Combattuta. Non si esce da lì, si deciderà sul filo del rasoio. Ma bene avere almeno una squadra in semifinale di Champions".