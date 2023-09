Luigi Sepe ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali da neo-biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel. Il portiere, arrivato in estate al posto di Maximiano per fare da secondo a Provedel, si è presentato così:



"Penso di poter aiutare la squadra in molti modi. Conosco da tempo Sarri e lo staff dei portieri e conosce bene anche Provedel. Il mister è sempre uguale, è un tipo attento ai minimi dettagli. Provedel invece è cresciuto tantissimo nel corso degli anni. Ci siamo affrontati molte volte in ogni categoria, ma oggi posso dire che è diventato uno dei migliori in Italia in ogni caratteristica. La Lazio me la aspettavo così forte. La squadra è unita e ha grande mentalità. Ho scelto il numero 33 perché mi è sempre piaciuto e lo avevo usato anche a Lanciano in B. Ho fatto aggiungere la L prima del cognome sulla maglia solo per allungare un po’ la scritta: Sepe è troppo corto! (ride, ndr)"