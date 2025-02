Getty Images

Doppia sfida tra Sabato le squadre si affronteranno in campo all'Olimpico , sul mercato invece i due club si potrebbero dare battaglia nei prossimi mesi per una delle stelline del Galatasaray. L'indiscrezione rimbalza in Italia direttamente da diversi media turchi che parlano di un forte interessamento di entrambe le società italiane per Baris Alper Yilmaz. Classe 2000 e valutazione intorno ai 30 milioni di euro, Yilmaz è un jolly offensivo: ala destra atipica, visti i suoi 187 centimetri, all'occorrenza può spostarsi sia sull'altra fascia sia giocare come punta centrale.

Con la nazionale turcha ha collezionato 24 presenze e 2 gol e dopo aver trascorso finora tutta la sua carriera in patria si sente pronto per fare il grande salto. Quest'anno sta affermando le sue qualità con continuità ad alti livelli sia in campionato sia nelle Coppe. Per lui 11 gol e 2 assist in stagione. Stasera Yilmaz sarà impegnato col Galatasaray in trasferta in Olanda contro l'AZ Alkmaar per l'andata dei knock-out di Europa League., per studiarlo da vicino, ma anche e soprattutto per provare un primo approccio con club di Istanbul in vista di una possibile trattativa tutta da intavolare in estate.