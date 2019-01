Nelle prime ore di calciomercato sono già molto numerosi i giocatori della Sampdoria appetiti da vari club. Tra essi (un po' a sorpresa visto lo scarso utilizzo nella prima parte della stagione) rientra anche il terzino Jacopo Sala. Il laterale ad inizio campionato non giocava, chiuso da Bereszynski, ma nelle ultime giornate an causa dell'infortunio del polacco l'ex Verona si è ritagliato uno spazio importante. Anche per questo motivo sarebbe arrivato sulle scrivanie di Corte Lambruschini il sondaggio della Lazio, alla ricerca di un laterale destro.



Il tentativo biancoceleste però sarebbe stato immediatamente respinto dalla dirigenza doriana. Per la Samp, Sala è incedibile. Ad opporsi alla cessione del giocatore secondo l'edizione genovese de La Repubblica sarebbe stato lo stesso mister Marco Giampaolo, che considera Sala una pedina importante. A testimoniarlo ci sono anche alcune dichiarazioni del tecnico, diventate ormai quasi 'virali' a Genova: "Ha tanta qualità, si è sempre allenato bene: ha bisogno di fiducia anche dall’ambiente perché è molto ben contestualizzato al nostro modo di giocare" aveva detto in conferenza. "Lo sostengo fortemente, lui è forte e deve sentire la fiducia. Io un debole per Sala l’ho sempre avuto, con le sue qualità tecniche ce ne sono poche, forse solo Cancelo"