Lazio, squadra non attrezzata per giocare solo tre partite in più? I conti non tornano

Tommaso Fefè

Tre partite in più in calendario hanno messo in crisi la Lazio. Questo di fatto è quanto sostiene implicitamente Sarri quando dice che la sua squadra non è attrezzata per quattro competizioni. Oltre al campionato e alla Champions però i biancocelesti hanno disputato solo 2 partite in Coppa Italia (entrambe all’Olimpico, contro Genoa e Roma) e una in Arabia in Supercoppa. Le stesse peraltro che ha giocato anche la Fiorentina, impegnata in Conference (stesso numero di incontri giocati fin qui, contando anche i preliminari) invece che in Champions, ma che ieri non ha avuto difficoltà ad annientare Immobile e compagni. Eppure anche i Viola non venivano da un periodo brillante di risultati. I numeri ieri al Franchi però parlano chiaro: 7 tiri in porta a 1, 4 pali e 13 calci d’angolo conquistati contro gli appena 2 dei biancocelesti, descrivono una partita dominata tatticamente e atleticamente. Possibile che la Fiorentina sia più attrezzata?



ROSE – In realtà non sembrerebbe proprio. Non a caso in fin dei conti le due squadre si equivalgono i classifica e anche numericamente la rosa si equivale: 23 i giocatori a disposizione di Sarri (al netto di elementi aggregati all’occorrenza e comunque mai impiegati), altrettanti quelli di Italiano. Chi sta davanti in classifica in Serie A – e ha ugualmente le coppe – sicuramente allora ne ha molti di più di uomini da far ruotare. Falso: le sette squadre sopra la Lazio hanno tutte organici equivalenti o superiori solo di un paio di elementi rispetto a quello biancoceleste. E spesso non particolarmente impiegati, per vari motivi. L’Atalanta ad esempio ha, sì, una rosa di 25 uomini, ma solo contando anche El Bilal Touré, mai impiegato per infortunio fino a metà febbraio, e il giovane Bonfanti, impiegato per appena 100 minuti in due gare tra Serie A e Europa League. Il Bologna conta su 24 effettivi. Persino in vetta Milan, Inter e Juve non hanno più di 25 giocatori in rosa, contando anche – nel caso della Juventus in particolare - i giovani nuovi arrivi di gennaio. Discorso a parte per la Roma, che a differenza della Lazio nell’ultimo mercato ha effettuato diverse operazioni, visto il cambio di allenatore e i tanti lungodegenti tra gli infortunati. I giallorossi arrivano a contare 29 uomini in lista, ma in essi sono compresi i tanti primavera aggregati da Mourinho prima e De Rossi poi per tamponare le assenze. Visto il rendimento calante di Pedro e il flop di Kamada, a gennaio almeno un innesto avrebbe fatto bene alla squadra biancoceleste per equipararsi al 100% alle concorrenti, ma non basta questo per giustificare il rendimento deficitario di questa stagione, a parità di gare giocate con le dirette rivali.



RENDIMENTO - A fare la differenza semmai è la qualità, ma anche qui i conti non tornano rispetto alle dichiarazioni di Sarri. “Ho chiesto A e mi trovo a lavorare con C e D”, ha detto in più occasioni quest’anno (l’ultima ieri sera nel post partita del Franchi), sottolineando che la società non ha accontentato le sue richieste sul mercato estivo, ripiegando invece su terze e quarte scelte. Eppure – rimprovera la piazza al tecnico - contro la Salernitana (per citare uno degli esempi più utilizzati dai critici) quest’anno hanno vinto tutti, anche senza Berardi, Zielinski, Ricci o Parisi. E comunque dopo l’exploit dell’anno scorso, il crollo non preventivabile e che maggiormente influisce sul giudizio della stagione fino a ora è quello della vecchia guardia. Luis Alberto è tornato al gol ieri dopo 4 mesi. Zaccagni un anno fa era già a quota 8 gol e 4 assist. Oggi il gol sono la metà e di assist ne ha fatto uno solo. La difesa ha già subito 28 gol alla 26esima giornata, quando furono 30 in tutto lo scorso campionato. Alla squadra di Sarri però - nonostante le lamentele del tecnico per le aspettative dell’ambiente laziale troppo alte rispetto al reale valore del club - nessuno ha mai chiesto di vincere la Champions o lo scudetto a tutti i costi. Solo di di crescere e non ripetere sempre gli stessi errori. Invece i blackout sono sempre gli stessi e il forte dubbio che non dipendano né dal numero di partite giocate, né dal numero di giocatori in rosa inizia ormai ad assomigliare sempre più a una certezza.