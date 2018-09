La Lazio si muove già sul mercato, per provare a rinforzare la squadra a gennaio, sessione di mercato tradizionalmente più complessa. Il nome sul taccuino di Tare è Bruno Tabata, ala destra 21 anni.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore brasiliano si è messo in luce in Portogallo con la maglia del Portimonense: è rapido, veloce, dribblomane, piace a tanti club europei, tra cui anche il Benfica. La Lazio vuole ringiovanire la rosa: in quest'ottica piace molto anche il giovanissimo figlio d'arte Weah Jr, come riporta l'Equipe.