Prima del fischio d'inizio di Marsiglia-Lazio ha parlato anche il ds biancoceleste Igli Tare. Ecco come si è espresso ai microfoni di SkySport.



Sulla gara e sul rinnovo di Sarri: "Penso che sia una partita decisiva per il nostro percorso europeo, sarà una partita fondamentale per il nostro futuro in questa competizione. Il rinnovo di Sarri? È una scelta condivisa, parte anche da una sua richiesta dopo i primi mesi a Roma. Vedendo come si può lavorare a Formello ha preso questa decisione, penso sia un gesto voluto per dare un segnale forte al nuovo percorso iniziato. Siamo ancora nella prima fase, serve pazienza ma allo stesso tempo vogliamo dare un segnale per il futuro".



Infine sul modulo: "In questo momento la priorità durante le partite e vedere una squadra ordinata. Contro la Fiorentina e a Bergamo si sono visti miglioramenti, abbiamo trovato la giusta strada e la giusta quadratura. Adesso dobbiamo essere bravi a dare continuità e a crederci. È un sistema di gioco difficile da applicare, ma nel momento in cui viene automatizzato la squadra può dare molto, sia in campionato che in Europa”.