Sarà Silvio Proto il secondo portiere della Lazio nella prossima stagione. Di lui ne ha parlato il ds Igli Tare in conferenza stampa: "È una scelta nata per caso, tra virgolette, ma anche cercata. Dopo le problematiche che abbiamo avuto l'anno scorso nel ruolo del portiere, cercavamo un dodicesimo e quando ho saputo che avremmo potuto prendere Proto non ci credevo quasi. Era reduce da un campionato importante con l'Olympiacos, ma ci siamo incontrati e lui ha accettato con entusiasmo la Lazio. Sarà un elemento molto importante, ci darà una grossa mano, oltre a far crescere i nostri portieri. Proto sa bene cosa significa vincere. Spero che possa essere un punto di riferimento per gli altri".