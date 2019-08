Un colpo a sorpresa, "alla Tare". Il ds albanese ha abituato i tifosi della Lazio ad acquisti magari meno noti, ma in grado di esplodere in prospettiva. Si inserisce in questo solco l'interesse per Dani Olmo, stella classe '98 della Dinamo Zagabria.



MERCATO LAZIO - Dalla Croazia ne sono certi: Tare avrebbe chiesto informazioni per lui. La valutazioni di Dani Olmo è alta: base d'asta 25 milioni di euro, con concorrenza stellare. Su di lui ci sono Bayern Monaco, Leverkusen, Lipsia, Lione e Ajax, che avrebbe già formalizzato un'offerta di 22 milioni di euro più il 40% del ricavato di un'eventuale futura rivendita.