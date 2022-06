Il ko di Marco Carnesecchi, che dovrà operarsi e salterà sicuramente quasi 3 mesi, sta spingendo la Lazio a riconsiderare il proprio programma mercato per la porta dove sicuramente non resterà Strakosha (lascerà a parametro zero).



Sono 3 le alternative al portiere dell'Atalanta (quest'anno in prestito alla Cremonese). Piace molto Vicario, riscattato dall'Empoli per 9 milioni dal Cagliari e obiettivo della Fiorentina. Poi c'è Sergio Rico, ancora di proprietà del PSG (ed era in prestito al Maiorca) e infine c'è Luis Maximiano del Granada che però ha una clausola rescissoria da 25 milioni.