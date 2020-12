Continua il riposo natalizio per la Lazio. Oltre ieri, vigilia di Natale, e oggi 25 dicembre, i biancocelesti avranno a disposizione altri tre giorni di riposo. L'appuntamento per il rientro a Formello è fissato martedì 29 dicembre. Da lì si comincerà a preparare la sfida contro il Genoa, prevista domenica 3 gennaio alle ore 15:00. Per la preparazione del match Inzaghi dovrà tenere in considerazione anche i diffidati. Si tratta di tre calciatori, ma molto probabilmente a disposizione contro i rossoblu ce ne sarà solamente uno. Leiva infatti è ai box per un problema muscolare all'adduttore. Fares si è stirato al polpaccio e rientrerà a metà gennaio. Il terzo è Caicedo, l'unico dei tre abile e arruolabile, anche se scontento per lo scarso impiego.