Lazio, Tudor: "Nessuna occasione persa, l'Inter è tra e 2 o 3 migliori in Europa"

, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa a commento della sfida pareggiata a San Siro contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni:"Non c'è niente di perso, oggi c'è tanto di guadagnato"."Oggi si è perso poco, se si può dire. Faccio i complimenti ai ragazzi, poi un po' di rammarico ci sta. Eravamo 1-0 e mancava poco alla fine, c'è un po' di rammarico, perché venire qui e giocare contro una squadra che gioca un calcio tra i 2-3 migliori in Europa è tanta roba".

"Di solito non commento le prestazioni individuali, ha giocato molto bene. Venire qui e giocare bene devi avere la lucidità di essere bravo. Lui ha cose interessanti, deve e può crescere: è una cosa che mi piace molto. Noi stiamo lavorando forte, anche in palestra, dal primo giorno. Poi vedremo: i giocatori decidono sempre dove arrivano"."La rivalità è bella, mi piace. Però posso rispondere come ho risposto ieri in conferenza stampa: ci sono 38 giornate, tre punti, un punto. Le classifiche si fanno così, poi i derby sono belli a livello mentale, di peso specifico, ma non di punti perché sono uguali. Io accetto questa cosa, ma non dovevo capire niente. Lo sapevo anche da fuori, ho poco da aggiungere. Non ha senso farmi questa domanda, non è vero quello che dice perché siamo all'ottava gara in campionato e quella è solo una. Ce ne sono altre sette... Senza le une non c'è l'altra cosa".