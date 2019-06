La Lazio deve rifare la squadra. Il patto tra Lotito, Inzaghi e Tare parte da solide garanzie tecniche. Anche perché Lotito cederà, e lo farà a peso d'oro: Milinkovic e Luis Alberto hanno già fatto i bagagli, andranno sostituiti.



MERCATO LAZIO - Al posto del serbo si è fatto il nome di Ceballos del Real Madrid, come riporta il Messaggero: il club della capitale spagnola vorrebbe inserire il diritto di recompra a 30-40 milioni, alla Lazio l'idea non piace. Per Luis Alberto l'offerta giusta del Siviglia non è arrivata: Monchi gioca al ribasso, Lotito vuole almeno 40 milioni, potrebbe far sorridere lo spagnolo con un adeguamento. Caicedo non ha rinnovato, dovrebbe partire (Cina o Emirati) ma Inzaghi potrebbe convincerlo a rimanere. Altrimenti al suo posto Wesley. Attenzione al modulo: Inzaghi potrebbe cambiare assetto, e passare dal 3-5-2 al suo amato 4-3-3.