Valige pronte per Kamenovic. Il terzino sinistro serbo, fuori dal progetto tecnico della Lazio, è in procinto di salutare Formello. Su di lui ci sono un paio di club Turchi e proprio in questi giorni il ds biancoceleste Fabiani è al lavoro per trovare una soluzione, possibilmente a titolo definitivo. La scadenza attuale del contratto con la Lazio è infatti fissata al 2026. La cessione del cartellino del classe 2000 avrebbe quindi un impatto positivo sul bilancio alleggerendo il monte stipendi di oltre 2 milioni di euro complessivii (ingaggio da circa 700mila euro l'anno).