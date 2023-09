Continua a far molto discutere il gol annullato sabato sera a Guendouzi in Napoli - Lazio. Oggetto del contendere è sempre il fuorigioco di Zaccagni valutato come attivo dall'arbitro Colombo, dopo controllo al VAR, nonostante l'attaccante non abbia ricevuto il pallone. Oggi il Messaggero scrive che nello spogliatoio dopo la partita lo stesso direttore di gara avrebbe ammesso di aver valutato erroneamente la situazione di gioco e che il gol non era quindi da annullare.