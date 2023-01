Valerio Crespi verso il Sassuolo. Il giovane attaccante della Lazio Primavera, potrebbe trasferirsi in Emilia a gennaio per provare a fare il salto in Serie A. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e il club biancoceleste vuole capire se potrà puntare sul suo talento per il futuro. Un prestito ai neroverdi sarebbe quindi un primo test su palcoscenici più importanti del campionato Primavera 2, dove il classe 2004 viaggia con la media di un gol a partita.