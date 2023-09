In casa Lazio sono in corso valutazioni sul futuro di Pedro, Vecino e Basic. L'attaccante spagnolo è alle prese con dei problemi fisici che non fanno stare tranquillo né Sarri, né il club. La sua permanenza non è in dubbio ma, come riporta il Corriere dello Sport oggi, se non ci saranno garanzie sufficiente a gennaio si punterà ad inserire una pedina in più in quel ruolo. Probabilmente un giovane talento su cui lavorare in prospettiva futura.



Per gli altri due centrocampisti il futuro sembra invece destinato ad essere lontano da Roma. Fino a genaio però non si muoveranno. Soprattutto l'uruguayano sarà pienamente coinvolto nelle rotazioni del tecnico, che infatti ne ha stoppato la cessione pochi giorni fa al Galatasaray. Addio che sembra comunque solo rimandato di qualche mese. Fuori dal progetto è invece Basic, che ha rifiutato tutte le destinazioni arrivate a fine mercato. In questi mesi insieme al suo agente cercherà la soluzione migliore dove potersi accasare per la seconda parte di stagione.