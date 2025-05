Getty Images

Lazio, Zaccagni e Pellegrini saltano l'Inter: diffidati e ammoniti contro la Juventus

Federico Targetti





La Lazio dovrà affrontare l'Inter e giocarsi le rimanenti speranze di accedere alla prossima Champions League senza Luca Pellegrini e soprattutto senza capitan Mattia Zaccagni.



Nel finale di Lazio-Juve 1-1 entrambi hanno preso un'ammonizione, da diffidati: salteranno l'Inter alla penultima giornata di campionato. In particolare l'assenza di Pellegrini pesa tanto dato che da quella parte Tavares è ai box per l'ennesimo infortunio e Baroni potrebbe essere costretto ad adattare Marusic. Davanti invece dovrebbe esserci spazio per Noslin.