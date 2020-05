che andrà in onda martedì (è stato rinviato in attesa di una replica del presidente della Lazio),. A muoverle èoltre che capo delegazione dell’Argentina a Italia ’90. E' stata sufficiente un'anticipazione delle sue dichiarazioni perQuando Mauro doveva firmare il contratto ci ha presentato un’offerta, 20 milioni in 5 anni, e l’abbiamo accettata. Ma, un agente Fifa. I soldi sarebbero stati versati a una società che Petrucchi aveva a Londra, la Pluriel, e da questa sarebbero andati a un’altra società che Sergio Zarate, il fratello di Mauro, aveva aperto appositamente in Uruguay, la Moisen.”., accettando pagamenti in nero: “Ma finora non ho detto nulla perché temevo di pregiudicare il giocatore”. Racconta cos’è successo: “. Ci ha sofferto moltissimo. Il motivo dell'esclusione?. Ma la stessa Pluriel - sostengono le Iene - ha fatto causa alla Lazio e ha ottenuto il pagamento:: è stato lui a presentarci Petrucchi e ne è responsabile”.Ma non finisce qui. Le accuse di Ruzzi a Lotito sono altrettanto dure quando esce dal caso Zarate: “Con lui non basta avere ragione: devi trovare chi te la dà. Non so come ha fatto la Federazione a non dirgli mai niente.(riferimento a Stefano Mauri, ndr). Non solo:”.