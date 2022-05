Il testa a testa tra Milan e Inter terrà il tricolore a Milano anche in questa stagione, dopo il dominio bianconero dell'ultimo decennio. Il Milan, attualmente in testa, può chiudere il campionato al massimo a 86 punti. L'Inter, all'inseguimento, non può superare quota 84, ma il titolo potrebbe essere assegnato anche con qualche punto in meno e con numeri che vedono un leggero abbassamento della quota tricolore, almeno pensando alla storia recente della Serie A. E in passato? Com'è andata?



Nell'era dei tre punti e con la Serie A a 20 squadre (dal 2004-05), ecco quali sono i 10 campionati conquistati con meno punti al termine della stagione.



ECCO LA NOSTRA CLASSIFICA: