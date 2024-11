Le parole di Pogba dopo la risoluzione con la Juventus

Redazione Calciomercato

, definitivamente. Ufficialmente. Entrambe le parti hanno comunicato con una nota la chiusura di un rapporto lungo e turbolento, nel quale già da tempo si erano evidenziate delle crepe insanabili. Il Pogba 2.0 non è tornato più quello della prima versione bianconera, per lui lo spazio in campo era sempre meno e la squalifica per doping ha convinto la Juve a sedersi con giocatore per trovare l’accordo sulla risoluzione del contratto.- Da oggi Pogba è a tutti gli effetti un giocatore svincolato, ecco le sue prime parole dopo l’ufficialità della risoluzione con la Juve: “Il mio tempo alla Juventus è finito - si legge su un comunicato pubblicato dal giocatore -. Conservo i ricordi, quelli restano. Anche nei momenti più duri, nell’ultimo anno, il vostro supporto è stato cruciale e voglio ringraziare i tifosi della Juve in tutto il mondo per la loro empatia. È stato un piacere, negli anni, aver vissuto così tanti bei momenti con i miei compagni di squadra e auguro a loro ogni fortuna. Attendo con ansia il prossimo capitolo della mia carriera e non vedo l’ora di scendere in campo con il mio prossimo club".

- Pogba ha riservato un pensiero a parte per i tifosi bianconeri, ringraziandoli per l’affetto attraverso un post sui suoi profili social: “. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo".