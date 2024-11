Getty Images

Nonostante l’apertura di Paul Pogba a rivedere il contratto e rinunciare a parte dell’ingaggio pur di restare a Torino, la volontà della Juventus è sempre stata quella di trovare un accordo per la risoluzione del contratto del centrocampista francese. E, alla fine, così è stato. Pogba e il club bianconero si sono separati ufficialmente: il giocatore ora è svincolato e in cerca di un nuovo progetto dal quale ripartire, la Juve è riuscita a risparmiare qualcosa sull’ingaggio.



LE PAROLE DI POGBA DOPO LA RISOLUZIONE CON LA JUVENTUS



QUANTO RISPARMIA LA JUVENTUS CON LA RISOLUZIONE DI POGBA - Pogba aveva un contratto con scadenza fissata per giugno 2026, l’ingaggio base annuo che percepiva era di 10,48 milioni di euro lordi, cifra che teneva conto degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, di cui la Juventus ha beneficiato nel suo ritorno a Torino. Durante il periodo di squalifica per doping, però, lo stipendio di Paul era al minimo federale e lo sarebbe stato fino all’11 marzo 2025, data della fine dello stop. Con la risoluzione del contratto quindi la Juventus risparmia i 10,48 milioni che sarebbero spettati a Pogba nel 2025/26 più i mesi che restanti di questa stagione.

- Ora per Pogba si aprirà un nuovo scenario, probabilmente lontano dall’Europa. Nei mesi scorsi il francese era stato accostato aldi De Zerbi ma le voci arrivate dalla Francia non hanno trovato conferme; possono diventare più concrete le piste MLS: i- dove è stato Chiellini - sono interessati a Pogba e vogliono capire come sta il giocatore a livello fisico, ma in America c’è anche l’di David Beckham che sta pensando a un colpo a effetto per portare Pogba da Messi e compagni. Occhio anche alla pista araba, perché già in estate alcuni club della Saudi Pro League avevano provato a tentare Paul; senza successo. Ma ora la situazione è diversa: il francese è svincolato, e pronto a valutare tutte le opzioni che arriveranno sul tavolo.