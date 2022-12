dopo la doppietta all'Australia bastava solo un gol, e a giudicare dalla forma cheultimamente sta mostrando era lecito aspettarselo anche prima di oggi. Il sinistro a incrociare su assist di Mbappé che ha battuto Szczesny vale il, secondo a quota 51 e ormai definitivamente superato. Sarebbero stati 53, se la sua rovesciata non fosse stata viziata da un precedente fallo sul portiere.Giroud doveva essere la riserva del fresco Pallone d'Oro Karim, che però si è infortunato a ridosso della Coppa del Mondo e non ha evitato nuovi problemi fisici nel ritiro. Deschamps non ha fatto una piega e si è affidato a quello che proprio Benzema, durante una vecchia diretta Instagram, aveva definito un go-kart: "Un paragone con". Probabilmente Benzema sarà ricordato come un calciatore migliore di Giroud, ma il record, a questo punto, non sarà mai suo.Ai quarti di finalenon ci vorranno allora cent'anni per tentare di allungare su Titì e provare a tenere a distanza, per quanto possibile,, cinque gol contro tre. Suggestivo il possibile incrocio con, che come Giroud nel 2018 guida la sua squadra senza aver segnato neppure un gol sui 9 dei Tre Leoni.. Da concludere poi, una volta tornato a Milano, con una firma già apparecchiata.L'accordo con ilè impostato:per provare a prendere il Napoli e andare più lontano possibile in Champions League. L'aria di Londra, sponda Tottenham, avversario agli ottavi, dovrebbe essergli piuttosto familiare. Così come l'attaccante, Kane, che rischia di affrontare anche prossimo weekend. Senegal permettendo...