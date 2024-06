Adani non ce la fa più e sbotta contro Leao: "Ma cosa fa?! Non deve fare così!"

AFP via Getty Images

Nuove critiche perIl giocatore delè stato poco protagonista nella prima uscita del suoagli: i lusitani hanno rimontato lasolo dopo il richiamo in panchina dell'exSvogliato e inconcludente, Leao è stato bersagliato dai suoi haters. Tra coloro che hanno avuto da ridire sulla sua prestazione c'è anche chi l'ha commentata. Stiamo parlando di Lele, telecronista della sfida per la Rai. In una delle azioni che hanno visto coinvolto il rossonero infatti l'ex difensore ha sbottato.Sulla fascia, Leao ha puntato l'avversario, superandolo in velocità. Prima di entrare in area però il giocatore si ècon la gamba di richiamo, senza però ingannare l'arbitro. L'italiano l'ha ammonito per simulazione e per il Portogallo è sfumata una buona occasione.

ha urlato Adani. "Ma come è possibile.va quattro volte più veloce di! Lo sai già che lui non ce la fa.Lì devi andare a fare gol! Invece cosa ha fatto Leao?…", questa l'amara constatazione di un Adani infuriato.