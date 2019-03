Traffico bloccato e scontri sulla strada statale 613, sulla corsia in direzione Lecce all’altezza di Squinzano: un pullman di tifosi del Pescara diretto allo stadio di via Del Mare è stato bloccato e preso a sassate.



UN FERITO GRAVE - Secondo quanto riportato dal Corriere Salentino, si registra un ferito grave tra i 160 tifosi del Pescara in viaggio verso Lecce oltre a qualche contuso, si registrano anche auto danneggiate e pullman fermi. Anche la gara d’andata era stata macchiata da alcune intemperanze nel dopo gara quando i tifosi del Pescara avevano teso un’imboscata alla carovana di tifosi giallorossi all’altezza di Francavilla. Ma l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive non ha disposto restrizioni per la gara di ritorno.