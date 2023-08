Tutto fatto per Ylber Latif Ramadani, centrocampista dell'Aberdeen che presto vestirà la maglia del Lecce. Secondo Sky Sport, il giocatore albanese passerà a titolo definitivo ai pugliesi per 1,2 milioni di euro e il club del ds Corvino dovrà agli scozzesi il 10% in caso di futura rivendita. Le visite mediche sono previste per domani.