Lecce, colpo Scott dallo Stoccarda: chi è il classe 2006 e i dettagli dell'affare

Dopo aver salutato Dorgu, che questa mattina è volato alla volta di Manchester per firmare con lo United, il Lecce compie un ulteriore importante colpo sul mercato, questa volta puntando a rinforzare la difesa. Il club salentino è infatti vicino a concludere l'acquisizione di. Come confermato da Fabrizio Romano, è vicina la fumata bianca per il trasferimento di Scott al Lecce.Le ultime ore hanno visto il Lecce fare registrare quella che sembra essere l'accelerata decisiva per l'ingaggio di Scott. L'accordo totale con lo Stoccarda è ormai a un passo dal completamento, con una cifra di trasferimento stimata tra gli 800 mila euro e 1 milione.

Il Lecce non si accontenta di un semplice acquisto per il futuro. Nonostante la giovane età, la dirigenza del club salentino ha in programma di inserire iElijah Scott nella prima squadra allenata da Marco Giampaolo da subito.Elijah Scott è un difensore centrale di piede destro, adattato anche nel ruolo di terzino di contenimento all’occorrenza. Pur essendo tedesco per formazione calcistica, il difensore è originario degli Stati Uniti. Il classe 2006, che per la singolare capigliatura ricorda Zirkzee, è bravo in impostazione ed è dotato di buone doti fisiche, con rapidità e fisicità nei duelli.