Lecce-Como: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(sabato 19 aprile con calcio d'inizio alle ore 15:00) è l'anticipo che apre la 33ª giornata di campionato in Serie A, la quattordicesima nel girone di ritorno: poi ne mancheranno soltanto 5 alla fine. Reduci dalla sconfitta per 2-1 sul campo della Juventus, i padroni di casa si presentano a questa sfida al quartultimo posto in classifica con 26 punti, 10 in meno degli ospiti in tredicesima posizione.Arbitra Sozza, assistito da Giallatini e Colarossi con Galipò quarto uomo, Marini e Fabbri al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Berisha, Krstovic, Pierotti, Rafia e Ramadani da una parte; Moreno, Perrone, Strefezza, Sergi Roberto e Da Cunha dall'altra. Nel prossimo turno il Lecce fa visita all'Atalanta, mentre il Como gioca in casa col Genoa.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Lecce-Como in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Lecce-Como.Data: sabato 19 aprile 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.Canale tv: DAZN.Streaming: DAZN.(4-2-3-1): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic. All. Giampaolo.(4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas.

- Giampaolo deve fare a meno di Jean e Marchwinski, Fabregas non può contare su Dossena e Sergi Roberto: tutti assenti per infortunio.- Lecce-Como è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca di Lecce-Como è affidata a Edoardo Testoni con commento tecnico di Alessandro Budel.