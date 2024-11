Lecce, Gotti: "Dorgu è un terzino, ma vi spiego perché lo schiero più alto"

Getty Images

Luca, tecnico del Lecce, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l'Empoli:"L'equilibrio viene cambiato da un gol assurdo che prendiamo, un giocatore loro in mezzo a sei nostri. Il rammarico è quello. Essere riusciti a risalire la corrente è un grande merito da riconoscere a questi ragazzi".- "In un campionato ci sono momenti, questo inizio per noi è stato complicato. La reazione è nelle corde di questa squadra ed era mancata in altri frangenti, ci deve venire in soccorso con maggiore continuità".- "Sono particolarmente contento, merita questa grande soddisfazione. Ha un atteggiamento encomiabile".

- "Ci chiediamo spesso quale sia il suo ruolo. Se fosse in un top club, probabilmente sarebbe un terzino sinistro, ma ha un contributo ai gol da portare negli ultimi 30 metri e quindi per noi sarebbe un peccato non sfruttarlo".