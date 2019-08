Soltanto 4 anni fa si giocava in estate un derby Milan-Inter di mercato per Giannelli Imbula. Quell'estate alla fine non vinse nessuno dei due club e alla fine passò per 40 milioni dal Marsiglia al Porto per poi essere rivenduto successivamente allo Stoke City in Premier League.



La parabola di uno dei centrocampisti più seguiti degli ultimi anni si è però fermata complici infortuni e scelte non azzeccatissime. Oggi Imbula riparte dalla Serie A e dal Lecce dove è sbarcato nella mattinata di oggi per svolgere le visite mediche di rito prima della firma.