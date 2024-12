Lecce-Juventus, la MOVIOLA: Cambiaso e Gaspar rischiano il rigore, Danilo il rosso. Annullato gol a Weah

AFP via Getty Images

Il posticipo del Via del Mare tra, in scenachiude la domenica dellaDi seguito la moviola di Calciomercato.com, che analizza gli episodi più discussi:RAPUANOMELI – ALASSIOIV: PERENZONIVAR: SOZZAAVAR: GHERSINIIniziativa di Gallo sulla sinistra, cross per Krstovic che controlla e calcia: la deviazione di Kalulu è provvidenziale, i giocatori del Lecce si lamentano per un tocco di braccio, che però è attaccato al corpo.per una vistosa trattenuta su Krstovic, che sarebbe stato lanciato a rete: la distanza dalla porta però è ampia e inibisce l'intervento del VAR, l'arbitro lo ammonisce.

Rimpallo in area leccese, con la palla che finisce sulla mano del difensore: Rapuano lascia correre, il VAR non richiama perché si tratta di palla inaspettata, quindi non sanzionabile.- Contatto tra Cambiaso e Dorgu nell'area della Juventus, con lo juventino che rischia qualcosa prendendo posizione sul danese del LecceLocatelli serve Conceicao, che calcia dal limite dell'area: Falcone respinge, arriva Weah che deposita in rete, ma l'americano è in fuorigioco e l'arbitro annulla, con la conferma del VAR.