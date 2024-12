Lecce, Pelmard messo fuori rosa: inseguito e fermato dalla polizia dopo la cena di Natale

AFP via Getty Images

, terzino destro francese, non fa più parte della prima squadra delallenata da. Il giocatore è stato infatti ufficialmente messo fuori rosa dalla società salentina in seguito ai gravissimi fatti avvenuti nella notte fra il 18 e il 19 dicembre subito dopo la fine della cena di Natale della squadra. Pelmard è stato infatti protagonista di svariate violazioni del codice della strada ed è stato portato anche in questura dove è stata formalizzata la denuncia.Pelmard aveva lasciato il ristorante cittadino dove si era svolta la cena di squadra con tanto di auguri della dirigenza e dello staff tecnico a bordo della sua Mercedes su cui viaggiavano anche altri compagni (loro non considerati colpevoli).Secondo LeccePrima in una città già scossa dall'omicidio avvenuto in mattinata nel quartiere Santa Rosa, il suo comportamento ha attirato l'attenzione delle numerose forze di polizia che stavano pattugliando la città che gli ha intimato l'alt.e che ha poi portato alla denuncia del giocatore.

Complice l'entrata in vigore del nuovo codice della strada approvato il 14 dicembr. Il tasso alcolemico riscontrato era fra gli 1,5 e gli 1,2 grammi per litro quando il limite è 0,5. Di conseguenza al giocatore è stata ritirata la patente e comminata una maxi-multa (le pene variano in una forbice fra i 6 mesi e l'anno di sospensione e fra i 3000 e i 200 euro di sanzione economica).Un comportamento non digerito dalla società con il Lecce che ha deciso per la punizione più severa ovvero mettere il giocatore fuori rosa. "Inter condanna con fermezza il comportamento del proprio calciatore Andy Pelmard, in quanto non conforme alle linee comportamentali dettate dalla società. Nell’attesa di operare gli opportuni approfondimenti su quanto avvenuto ha disposto con effetto immediato l’esclusione del calciatore dalla rosa della prima squadra e valuterà il rilievo anche disciplinare delle condotte, riservandosi di adottare gli opportuni ed ulteriori provvedimenti di cui verrà data successiva comunicazione".