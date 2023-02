Tredicesimo posto e dieci punti sul Verona terzultimo è il risultato della trasferta di Bergamo dove. Nel successo in terra lombarda, mette il punto esclamativo sulle sue prestazioniIl Lecce si presenta a Bergamo con una(quantomeno dall’inizio) e con Ceesay al posto di Colombo che premia immediatamente la scelta di Baroni con un gran gol preparato e confezionato da sé. Dopo il vantaggio, i giallorossi sono stati bravi a chiudere tutte le linee soprattutto per come è stata preparata dal mister il qualeLo sterile dominio territoriale dell’Atalanta ha permesso ai giallorossi di difendersi senza soffrire e di raggiungere il raddoppio, sfruttando le poche occasioni avute che sono state costruite comunque con un movimento elastico della squadra.Milan, Fiorentina e Roma: sono queste le ultime tre squadre in grado di battere due volte nella stessa stagione (la scorsa) l’Atalanta. Parliamo quindi di squadre che hanno un potenziale maggiore delInoltre, da registrare che con la vittoria ai danni della Dea, il Lecce diventa laAl Lecce da due anni e praticamente da titolare in Serie B con una stagione in crescendo così come quella di questa stagione:, vista l’emergenza delle prime giornate di campionato, senza mostrarsi fuori ruolo per poi giocare praticamente da subentrante e conquistando cinque titolarità prima della pausa per i Mondiali. Al ritorno,. Quello che sembrava un posto quasi vacante, o comunque non sicuro, è stato preso con certezza dal francese che si è confermato anche con la rete nell’ultima partita.