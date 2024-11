ANP/AFP via Getty Images

Van Nistelrooy in pole position per la panchina del Leicester

Redazione CM

un' ora fa



Il Leicester ha esonerato Steve Cooper dopo la sconfitta di sabato scorso in casa per 2-1 contro il Chelsea di Enzo Maresca, l'allenatore che ha riportato in Premier League la squadra. Ora quintultima in classifica con 10 punti raccolti in 12 giornate di campionato.



Per la panchina è in pole position l'ex attaccante olandese Ruud Van Nistelrooy, che in questa stagione ha guidato il Manchester United dopo l'esonero del suo connazionale Erik ten Hag e prima dell'arrivo del portoghese Ruben Amorin dallo Sporting Lisbona. Pronto un contratto fino a giugno 2026. Sabato prossimo il Leicester gioca sul campo del Brentford.