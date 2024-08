Leicester, Vardy segna e fa infuriare i tifosi del Tottenham: ecco come li ha sbeffeggiati

GETTY

Jamie Vardy reminded Spurs fans he’s got a Prem title and they haven’t pic.twitter.com/qObafitLtL — B/R Football (@brfootball) August 19, 2024

Per Jamieil tempo sembra non passare mai. Tornato incon il, l’attaccante ha bagnato il suo ritorno nel massimo campionato inglese con unadelle sue, fondamentale per strappare un punto al ben più quotato. La nuova prima delle Foxes si è chiusa sull’per la gioia dei tifosi, esaltati dalla loro bandiera. Vardy c’era quando conla squadra vinse il titolo e c’è ancora oggi che lotta per restare in quella Premier conquistata conin panchina.Vardy perderà anche il pelo ma di certo non il, quello disì ma anche quello dii suoi rivali. Conosciuto per il suo trash talking in campo, la punta ne ha fatta un’altra delle sue proprio contro la squadra di. Al momento del cambio al 79’ che gli ha fatto prendere un po’ di respiro, Vardy è stato prima invitato daa uscire con più solerzia e poi è stato bersaglio dida parte dei tifosi degli Spurs che l'avevano punzecchiato per tutta la gara. Jamie però ha fatto spallucce e anzi ha risposto a modo. Ha guardato i tifosi avversari e, indicando la patch della Premier,– nel– mentre i londinesi sono ancora a secco. In realtà il Tottenham ha vinto due campionati inglesi (1950/51 e 1960/1961), quando però ancora non era nata la Premier così com’è intesa oggi, nel 1992, ed esisteva solo la First Division.