Subito dopo il tracollo nella semifinale di ritorno della Coppa del Re, il Real Madrid affronta di nuovo il Barcellona al Bernabeu, questa volta per la 26esima giornata di Liga. Match delicatissimo anche perché la squadra di Solari, terza a meno nove dal Barça capolista, ha l’opportunità di riaprire il campionato. I numeri delle sfide più recenti, però, giocano a favore dei blaugrana, che hanno vinto tre volte su cinque e partono da favoriti, seppur di poco, anche nella gara di domani sera: gli analisti Stanleybet.it li danno a 2,45, contro il 2,65 piazzato sul Real. La quota più alta, riporta Agipronews è fissata sul pareggio, dato a 3,60. Come al solito, quando c’è il Clasico di mezzo, è inevitabile aspettarsi una gara spettacolare: le tendenze d’attacco delle due formazioni (65 le reti segnate dal Barça, 43 quelle del Real) danno corpo all’ipotesi Over, proposta a 1,45 appena. Le ultime due sfide al Bernabeu sono finite 0-3, un’altra vittoria catalana con lo stesso punteggio vale 26,00, la vendetta del Real (con un successo per 3-0) viaggia invece a 31 volte la posta.