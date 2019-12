Dopo i due anticipi di ieri sera, che hanno visto trionfare Lione (sul Nimes) e Lille (sul Brest), torna in campo oggi la Ligue 1 per la 17esima giornata.



Si parte alle 17.30 con il PSG ospite del Montpellier: i parigini sono a +5 sul Marsiglia secondo, e arrivano da 3 successi consecutivi. Alle 20 in campo il Monaco, in un buon momento di forma, affronta l'Amiens. Nizza e Metz cercano punti importanti in chiave salvezza, mentre Rennes e Angers si sfidano in una gara che potrebbe avvicinarle alla zona Champions League. Chiude la partita tra le pericolanti Strasburgo e Tolosa.