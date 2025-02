Getty Images

L'crolla contro la Fiorentina e perde l'occasione di agganciare ilin testa alla classifica di Serie A. Il 3-0 del Franchi porta anche al sorpasso dei partenopei sui nerazzurri nella lavagna Scudetto dei bookmaker: gli uomini di Conte sono ora in pole a 1,75 Better , contro il 2,15 della scorsa settimana.I ragazzi di Simone Inzaghi invece oscillano fra 2,10 e 2,15 dopo essere stati in vantaggio a 1,75. Nel duello può inserirsi solo l'Atalanta come terzo incomodo. Il successo finale di Gian Piero Gasperini si gioca a 10, nonostante l'1-1 interno contro il Torino lasci i bergamaschi a -7 dal primo posto.