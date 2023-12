Non c'è due senza tre?. Finora ci è riuscita prima a San Siro (battendo 2-0 il Frosinone all'indomani del successo dei bianconeri sul Cagliari) e poi a Torino, dove settimana scorsa Lautaro ha segnato il gol dell'1-1 dopo il momentaneo vantaggio di Vlahovic nel derby d'Italia. Stavolta di fronte al capitano argentino e compagni ci sonoDa allora, fatta eccezione per la finale di Champions League persa contro il Manchester City sul campo neutro di Istanbul, la squadra di- Dopo il massiccio turnover effettuato mercoledì a Lisbona nel 3-3 in rimonta contro il Benfica,, la difesa è costretta agli straordinari: Darmian, de Vrij e Acerbi dovranno vedersela con il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. Almeno in teoria dovrebbero essere più freschi tutti gli altri 8 titolari, da Sommer in porta alla Thu-La in attacco passando per il solito trio di centrocampo e gli esterni Dimarco e Dumfries, che ha smaltito l'affaticamento muscolare.INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.