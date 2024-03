L'Inter ha già vinto lo scudetto per i bookmakers: premi in anticipo per chi ha puntato sui nerazzurri

13 minuti fa



La seconda stella è già virtualmente dell'Inter, nonostante manchino ancora 9 giornate alla fine della Serie A. Questo quanto rivela la decisione di Sisal che sta premiando in anticipo tutti quelli che hanno puntato sui nerazzurri vincitori del tricolore.



LA DECISIONE - Ci sono ancora 27 punti in palio ma Lautaro e compagni vantano 14 lunghezze di vantaggio sul Milan, secondo, e 17 sulla Juventus, motivo per cui secondo i bookmakers la corsa allo scudetto è ormai da considerarsi chiusa. E per celebrare il successo interista, Sisal premia da oggi, in attesa della matematica certezza, chi ha creduto alla formazione milanese. Nelle quote Antepost, prima dell’inizio della Serie A, i nerazzurri sono sempre stati i favoriti: ad agosto la vittoria dell’Inter era offerta a 2,75 con il Napoli, a 3,50, come primo rivale mentre la Juventus, a 5,00, completava il podio delle favorite allo scudetto. Il Milan, invece, era offerto a 7,50. Sisal conferma che, in caso di vittoria del titolo di Juventus o Milan, le giocate saranno pagate ugualmente.