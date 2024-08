L'Inter può chiudere oggi per Palacios: la ricostruzione della trattativa e cosa manca

I nerazzurri hanno scelto il giovane classe 2003 dell'Independiente Rivadavia il giorno prima di Ferragosto e hanno portato avanti la trattativa sia con la squadra di militanza, sia con il Talleres, che è il proprietario del cartellino. Palacios non ha giocato lo scontro diretto di qualche giorno fa proprio in previsione della sua cessione, e proprio due giorni fa i dirigenti dell'Independiente sono stati in Italia per mandare avanti l'affare."Stiamo trattando insieme all'Independiente Rivadavia per la vendita di Tomas Palacios in Italia. C'è ancora un'altra opzione in Germania, ma è giusto che la nostra struttura continui con la politica di vendere coloro che non hanno un posto qui da noi", ha confermato Andrés Fassi, presidente del Talleres.

, una cifra ritenuta congrua dalle parti in causa. Cos'è che manca? I dettagli, fondamentalmente. Bonus, percentuale sulla futura rivendita, quelle voci di cui si va a discutere una volta che l'accordo di massima sulle questioni maggiori è stato trovato. Palacios è un difensore estremamente abile nel partecipare alla costruzione, con passaggi e proiezioni offensive che creano superiorità numerica.