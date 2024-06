L’Inter saluta Carboni: decisione presa, ecco dove andrà

11 minuti fa



Altra cessione in vista per l'Inter: Franco Carboni saluta il club e si accasa in prestito per 18 mesi al River Plate, in Argentina.

Questo quanto appreso da calciomercato.com: il difensore ha passato l’ultima stagione in prestito alla Ternana, dopo essere transitato per Cagliari e Monza e ora torna a fare le valigie.



Suo fratello, Valentin, è invece impegnato con la maglia della nazionale argentina alla Copa America. Anche lui di proprietà dell’Inter, è conteso sul mercato.