Jean-Michel Aulas, presidente dell'Olympique Lione, ha rilasciato una dichiarazione all'Equipe su Peter Bosz, attuale allenatore del club francese, dicendo: "Gli concedo i due mesi, gennaio e febbraio, per tornare in campionato e magari avanzare in coppa" - aggiungendo - "Peter è un allenatore molto, molto bravo. Risponde ancora al profilo di un allenatore che noi vogliono a Lione".